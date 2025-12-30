Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Haberler

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlarda kuvvet çalışması ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması yapıldı. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
