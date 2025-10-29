Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaparak hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, koşu ve pas çalışmaları ile devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
