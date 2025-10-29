Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim'de Göztepe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından ilk antrenmanını yaptı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla idman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, yarınki çalışmayla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.