Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, 10. haftada Göztepe ile oynadığı maçın ardından iki günlük iznin ardından çalışmalara başladı.
Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim'de Göztepe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından ilk antrenmanını yaptı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla idman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray, yarınki çalışmayla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.