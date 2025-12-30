Haberler

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa yarı finali için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Takım, sabah kuvvet çalışması ve akşam idmanında topa sahip olma çalışmaları yaptı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'la 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü

Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi peşine düştü
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler