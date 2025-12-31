Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman üçe üç hücumun ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL