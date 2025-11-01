Haberler

Galatasaray, Trabzonspor ile Beraber Kalarak Yenilmezlik Serisini 19 Maça Çıkardı

Galatasaray, Trabzonspor ile Beraber Kalarak Yenilmezlik Serisini 19 Maça Çıkardı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkararak 17 galibiyet ve 2 beraberlikle devam ettirdi.

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki yenilmezliğini 19 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakada 0-0 berabere kalırken, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Cimbom, bu derbinin ardından ligde çıktığı 19 mücadelenin 17'sinden galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan, gelecek hafta ligde Kocaeli Spor'a konuk olacak. - İSTANBUL

