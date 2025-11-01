Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 Berabere Kalarak İkinci Puan Kaybını Yaşadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor maçıyla bu sezon 2. kez puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon Süper Lig'de 2. kez puan kaybetti. Aslan daha önce yine evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligdeki puanını 29'a çıkaran Cimbom, liderliğine devam etti. - İSTANBUL