Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 Berabere Kalarak İkinci Puan Kaybını Yaşadı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçı 0-0 berabere tamamladı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci puan kaybını yaşadı ve ligdeki puanını 29'a çıkararak liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor maçıyla bu sezon 2. kez puan kaybı yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon Süper Lig'de 2. kez puan kaybetti. Aslan daha önce yine evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.
Ligdeki puanını 29'a çıkaran Cimbom, liderliğine devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel