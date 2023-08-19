Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta Galatasaray Trabzonspor arasında derbi mücadelesi ekranlara gelecek. Kritik müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Trabzon kaç kaç, maç bitti mi?Detaylar haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik derbi müsabakası öncesi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Trabzon kaç kaç, maç bitti mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

GALATASARAY TRABZON KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor, Rams Park'ta oynanan müsabaka, saat 21.45'te başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angeliño, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor; Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.

CANLI ANLATIM

33: Gol, Mauro Icardi topu ağlara gönderdi.

28' Mücadele Trabzonspor'un taç atışıyla devam ediyor.

23' Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ara pasında Icardi karşı karşıya aşırtma vuruşla golü kaydetti.

22' GOL Galatasaray Mauro Icardi'nin attığı GOL ile 1-0 öne geçti

19' Sağ kanattan ilerleyen Sacha Boey'in arka direğe ortaladığı topu savunma uzaklaştırdı.

14' Galatasaray orta alanda hazırlık pasları yapıyor.

7' Hızlı çıkan Trabzonspor'da Trezeguet çok iyi hareketlendi içeri çevirdiği topa Umut Bozok dokunamadı. Bordo-mavililer etkili geldi.

5' Sağ kanattan etkili gelen Galatasaray'da Mertens'in çevirdiği topa Angelino ceza sahası dışından vurdu ama top kendi arkadaşına çarpıp dışarı çıktı.

3' Barış alper'in sağ kanattan gönderdiği pas Boey için hızlı oldu top dışarı çıktı

1' Maç başladı.