Galatasaray Trabzon'a Geldi

Nurgül GÜNAYDIN-Efnan DEMİREREN/TRABZON, – GALATASARAY kafilesi, Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maç için havayoluyla Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yarın oynanacak müsabaka için havayoluyla kente geldi. Trabzon Havalimanı'na saat 18.00'de iniş yapan Galatasaray kafilesi, dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkışında kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra sarı-kırmızılılar, kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Papara Park Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray'ın 30 kişiden oluşan Trabzonspor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı: "Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürbüz, Lucaz Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina"