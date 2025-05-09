Galatasaray Trabzon'a Geldi
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a ulaştı. Takım için geniş güvenlik önlemleri alındı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Trabzon Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takım polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor