Galatasaray, Tottenham Hotspur'dan Davinson Sanchez Mina'yı transfer etti

Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan defans oyuncusu Davinson Sanchez Mina'yı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Davinson Sanchez Mina ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL