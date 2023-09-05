Galatasaray, Tottenham Hotspur'dan Davinson Sanchez Mina'yı transfer etti
Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan defans oyuncusu Davinson Sanchez Mina'yı kadrosuna kattı. Transfer bedeli ve sözleşme detayları açıklandı.
Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan defans oyuncusu Davinson Sanchez Mina'yı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Davinson Sanchez Mina ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL