Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere

Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere

Galatasaray, bir süredir kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Lucas Torreira'da mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

 - Güncelleme:

Galatasaray, bir süredir kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Lucas Torreira'da mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira transferini bitirmek üzere. Arsenal ile 15 milyon Euro'dan başlayan bonservis pazarlıkları, 15 günlük çalışmalar sonrasında 6 milyon Euro'ya sonuçlandı. Bunun yanı sıra anlaşmada bonus maddesi de bulunmuyor. İngiliz ekibiyle anlaştıktan sonra Uruguaylı oyuncuyla görüşmeleri hızlandıran sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2 milyon 750 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdi. Uruguaylı yıldızın bu teklife sıcak baktığı, bu akşam Milano'da yapılacak son görüşmede pürüz çıkmaması halinde de 48 saat içinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title