Galatasaray, Torreira'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın maliyetini duyurdu. Uruguaylı orta saha oyuncusu için Arsenal'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 sezon anlaşmaya varılan Torreira ise yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."