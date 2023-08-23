Galatasaray, Tete'yi UEFA kadrosuna ekledi
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Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin ismini UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Sarı-kırmızılı kulübün lisansını çıkardığı Tete, UEFA'nın internet sitesindeki takım kadrosuna da dahil edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma mücadelesi veren Galatasaray, bugün TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk olacak.
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin ismini UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi.
Sarı-kırmızılı kulübün lisansını çıkardığı Tete, UEFA'nın internet sitesindeki takım kadrosuna da dahil edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma mücadelesi veren Galatasaray, bugün TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk olacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor