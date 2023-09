Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncular UEFA'ya açıklamalarda bulundu

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile oyuncular Mauro Icardi ve Dries Mertens, UEFA'nın resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa'da oldukları için memnun olduğunu dile getirerek, " Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Çarşamba günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek. Müsabakaya kısa bir süre kala sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncular Mauro Icardi ile Dries Mertens, UEFA'nın resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi'ne ait olduğunu dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galatasaray'da oynamaya 1991/92 sezonunda başladım ve daha sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım. Teknik direktör olarak hayalim, Galatasaray'a geldikten sonra ilk kez yurt içi şampiyonluğu kazanmaktı. Her zaman şampiyonluğu kazanacağımızı ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı hayal etmiştim. Şampiyonlar Ligi marşını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Topun üzerindeki o yıldızları görmek, bir antrenör olarak bile beni heyecanlandırıyor. ve tabii ki maçların kalitesi de inanılmaz yüksek. Hakemler muhteşem. Futbolcular muhteşem. 'Şampiyonlar Ligi' dediğimiz zaman bile bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor. "Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka. "Futbol felsefem yine Galatasaray genlerimden geliyor. Futbolculuk yıllarımda 7 yurt içi şampiyonluk, 1 UEFA Kupası ve 1 Süper Kupa kazandım. Her zaman kazanmaya odaklandım ve kazanmasını bilen bir insan oldum. Çok tutkulu taraftarlara sahibiz. Bu tutkunun yanında tabi ki sabırsızlığımız da var, bir şeyi hemen istiyoruz. Türk futbolunda bizi zorlayan şeylerden biri de bu. Her şey çabuk olsun, her zaman kazanalım. Biz sonuna kadar deneyimliyoruz ve kaybettiğimizde de bunların üzerinde duruyoruz" dedi.

Mauro Icardi: "Türkiye'de dikkatimi çeken de futbola olan tutku oldu"

Ülkesi Arjantin ve Türkiye'de futbolun insanlar tarafından çok benimsendiğini söyleyen Mauro Icardi, "Açıkçası, Şampiyonlar Ligi'ndeysek ilk hedefimiz grup aşamasında mümkün olduğu kadar çok puan toplayıp bir sonraki tura çıkmak. Yaptığınız şeye inandığınızda ve büyük şeyleri başarabileceğinizin farkında olduğunuzda, o zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Arjantin'de insanlar futbolu çok seviyor. Hatta birçok insan için futbolun aileden daha önemli olduğunu bile söyleyebilirim. Türkiye'de dikkatimi çeken de futbola olan tutku oldu. Kupa maçlarında öyle olmasa da Galatasaray taraftarı genel olarak stadyumu dolduruyor ve tezahürat yaparak bize destek veriyorlar. Bazıları Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde olmadığınızı, dolayısıyla daha rahat olduğunuzu düşünüyor. Tam tersine önemli şeyleri başarmak için Türkiye'deyken talebin yüksek olmasını istiyorum" diye konuştu.

Dries Mertens: "Taraftarın tutkusu, ihtiyacım olan motivasyon"

İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu dile getiren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, "Galatasaray taraftarlarının ve kulübün tutkusu, ihtiyacım olan bir tür motivasyon. Galatasaray, harika bir stadyuma ve kulübüne tutkuyla bağlı taraftarlara sahip bir takım. Geçen sezona kadar birkaç yıldır şampiyon olamamış ve bir takım zorluklardan geçmiş bir kulüp. Burada olmaktan memnunum. İstanbul, yaşamak için harika bir şehir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL