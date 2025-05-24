Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Mücadeleyi Değerlendirdi

(İZMİR) – Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenledikleri basın toplantılarında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İki takım da iyi niyetle mücadele etti. Çok sıcak bir havaydı. Bu sıcak havada oynamak tabii ki biraz daha zor. İkinci yarı bizim açımızdan hava biraz daha soğuyunca daha iyi oldu. Uzun süredir oynamayan oyuncularım vardı, 90 dakika görmemiş oyuncularımız çok fazlaydı. Bugün geçen haftaki maça göre 10 değişiklik yapmıştık. Burada da oyuncularımızın performansını değerlendirmekten çok tabii ki maç eksikleri hava sıcaklığıyla birlikte kazanma isteğimiz varsa kazanma isteğimiz hepsi sahada gösterdi ve bizim için güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarı Göztepe'nin girdiği pozisyonlar vardı. Yine ikinci yarıda girdikleri pozisyonlar oldu. İki takım da pozisyonlar yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. 92 puana geldik, önümüzdeki hafta tekrar kazanıp 95 puanı yakalayabiliriz. Bunu önce kırdığımız rekorlar vardı. Bu senede rekor kırmasak da yine en çok puan toplayan takımlar listesine tekrar Galatasaray bir sezonu daha ekledi. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yarın Yenikapı'da bizim için çok önemli bir organizasyon var. Herkesi oraya bekliyorum. Üç sene üst üste kazandığımız şampiyonluğu çok daha kalabalık bir kitleyle kutlayacağız.

Galatasaray takımının teknik direktörüyseniz hep kazanmak zorundasınız ve kazanmaya takımınızı hazırlamak zorundasınız ve hiç durmadan çalışmak zorudasınız. Üzerinizdeki baskı, sorumluluk çok büyük. Galatasaray taraftarına çok büyük bir sorumluluğum var. Sezon başından itibaren bu zamana kadar hep Galatasaray'ın haklarını korumaya çalıştık. Saha içerisinde saha dışı bu anlamda bizim için çok zor ve özel bir seneydi. Bu sene en zor, en özel senelerden biriydi. Bazen sadece sahanın içerisinde oynadığımız futbol yeterli kalmıyor. Bu sene bu anlamda biraz daha zordu. Biz oyuncularımızla birlikte hep kazanmaya odaklandık. Üzüldüğümüz ise Avrupa'da daha iyi işler yapabilirdik. Bu bizim için önemli bir yara. Ama önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah ona uygun da bir kadroyla birlikte yine Türkiye'yi doğru bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın adını tekrar Avrupa'da duyurmaya çalışacağız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi serüvenimizde çok önemli maçlar oynadık, önemli oyunlar ortaya koyduk. Önümüzdeki senede amacımız tekrar bu oyun gücünü de orada ortaya koymak."

Buruk, Avrupa Ligi'ndeki performansa ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sene Avrupa Ligi bu anlamda ilk defa bizim için bir deneyimdi. Aslında iyi başladığımız serüveni kötü bitirdik. Çok iyi oyunlar oynadığımız, Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı kurduğumuz üstünlüğü gördüğümüzde çok iyi başladık ama onun yanında da belki hiç puan kaybetmeyeceğimiz dediğimiz takımlara puanlar kaybettik ve devamında ilk sekize kalamayıp eleme turu oynayıp orada da elendik. Bu anlamda sene bizim için önemli bir şans vardı aslında finale kadar gidebilmek için. Buradan tabii ki dersler alıyoruz. Transferle ilgili dersler alıyoruz. Oyuncu yapısı, kadro genişliğiyle ilgili oyuncuları hazırlamak benim için en zor olan şeylerden biri Türkiye liginde hep kazanmak zorundasınız. Burada çok fazla maç maç rotasyon yapamıyorsunuz çünkü puan kaybetmemek zorundasınız. Bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Avrupa'daki başarımızı biraz daha engelliyor. Çünkü son senelerde şampiyon olan takımların puanları çok yükseldi. Hiç puan kaybetmememiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi çok daha farklı olacak. Tabii ki ilk sekiz hedefimiz var ama 24'e de girip bir üst tura çıkma hedefimiz burada iki tane hedef olacak. Ama onun yanında dediğim gibi yani ona uygun bir kadro genişliği ve kadro rotasyonu çok daha önemli olacak. Daha sert amaçlar yapacağız. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki için final oynamak istiyoruz diyorduk ama Şampiyonlar Ligi bu anlamda bu kadar kolay bir organizasyon direkt olarak final oynayacağız diyebileceğiniz bir organizasyon değil. Birçok önemli takımlar var. Ama kimin ne yapacağı da hiçbir zaman belli olmuyor. Burada hedefimiz gidebildiğimiz en iyi yere kadar devam etmek olacak."

Stoilov: "Fırsatları gole çeviremedik"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "İki takım adına da zor bir maçtı. Biz her zamanki futbolumuzu ve hırsımızı sahaya yansıttık, istediğimiz futbolu oynamaya çalıştık. Ama maalesef yine hatalar yaptık. Tekrar çok fazla fırsat yarattık. Ama bunları gole çeviremedik. Rakip de geldiği birinci ve ikinci pozisyonda bunları gole çevirdi" dedi.

Stoilov, sezon boyunca yaşanan sakatlıkların takım ritmini olumsuz etkilediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sakatlıklar bizim oyunumuzu bozdu. Aslında bu bu yıl çok fazla yaşadığımız bir problemdi bu. Özellikle yeni yıl sonrası yaşadığımız sakatlıklar ritmimizi çok fazla bozdu. Oyun şeklimizi çok fazla etkiledi. Şimdi uzun bir sezonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda en iyi şekilde sezonu ve yaşadıklarımızı analiz etmeli ve istediğimiz yere en güçlü şekilde gelmek için ve Göztepe'yi daha güçlü kılmak için doğru adımları atmamız gerekiyor. Ama her zaman söylediğim gibi Göztepe ligde yeni ve genç bir takım. O yüzden ligde kalmak ilk sene itibarıyla önemliydi. Ben sezon başında hedefi çok yükseğe koydum. Avrupa'ya gitmek istediğimizi söyledim. Herkes bu hedefe inandı ve bu hedefi bütün camia; oyuncular, kulübümüz herkes takip etti. Bununla ilgili de önemli adımlar attık. Büyük bir mücadele verdik fakat ardından yaşadığımız sakatlıklar takım ritmimizi çok fazla etkiledi ve bu hedefimizden maalesef uzaklaşmış bulunuyoruz. Şu an itibariyle en iyi şekilde gelecek sezonun planlarını yapmalı ve tüm sezonu ilk günden son güne aynı seviyede geçirmek için doğru adımları atmalıyız."