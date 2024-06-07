Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yeni Sözleşme Ücreti Açıklandı

Galatasaray Kulübü, 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk'un alacağı ücreti açıkladı.

Tecrübeli teknik adamın alacağı konusunda Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Futbol A Takımımızın teknik direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 lira sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." denildi.