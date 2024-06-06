Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, yarın düzenleyeceği imza töreniyle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak. Okan Buruk, takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıdı ve Turkcell Süper Kupa'yı da kazandı.

Galatasaray Kulübü, yarın düzenleyeceği imza töreniyle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk için düzenlenecek imza töreninin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, başkan Dursun Özbek'in katılımıyla saat 11.00'de yapılacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Süper Kupa Okan Buruk Futbol Spor Güncel Haberler

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

 Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

 Filistin'i tanıyan İspanya, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına da müdahil olacak

Filistin'i tanıyan İspanya, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına da müdahil olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title