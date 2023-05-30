Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçı sonrası açıklamaları CANLI yayınlanıyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor