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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçı sonrası açıklamaları CANLI yayınlanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçı sonrası açıklamaları CANLI yayınlanıyor

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ankaragücü maçının ardından basın toplantısındaki açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Ankaragücü DHA Spor Haberler

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