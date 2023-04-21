Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan bayram mesajı Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Ramazan Bayramı'nın 3. günü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaşanacağı hafta sonu VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacakları Spor Toto Süper Lig 31. hafta müsabakasını kazanıp, taraftarlarına üçüncü bir bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Galatasaray TV aracılığıyla paylaştığı bayram mesajında, "Ben inşallah bu çifte (Ramazan ve 23 Nisan) bayram içinde, galibiyetle birlikte üçüncü bir bayramı aynı gün yaşamayı diliyorum. Öncelikle bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Önemli güzel bir ayı geride bıraktık. Devamında da iki bayram birleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, mesajında şu görüşlerini aktardı:

"İki tane bizim için çok önemli, değerli bayramın bir arada olması, 23 Nisan'da maçımızın bulunması ve orada taraftarlarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle buluşmamız, bizim için çok önemli. Bu bizim için ekstra bir motivasyon. Seyircimiz için de aynı şekilde ekstra bir motivasyon. Bütün taraftarlarımızı takımımızın yanında olmaya bekliyorum. Tekrar herkesin hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istiyorum."