Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Savunma görevlerimizi doğru yapamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta savunma görevlerini yapamadıklarını söyledi.

Buruk, başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zalgiris'e birçok pozisyon verdiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Sentetik bir sahada oynadık. Maçtan önce soru işaretlerimiz vardı. Rakibimiz buna daha alışmış bir takım. Bizim için zorluklar vardı." dedi.

Hızlı hücumlara çıkan Zalgiris'e net pozisyonlar verdiklerini vurgulayan Buruk, "Bizim açımızdan olumsuz olan savunmadaki paylaşımlarımız. Nelsson, geçtiğimiz sezondan bu yana en kötü maçlarından birini oynadı. İlk maç olduğu için herkes hazır değil ama Şampiyonlar Ligi elemesinde daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunması anlamında daha iyi oynamamız gerekiyordu. Benim için bugün negatif olan şey savunmadaki hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik." diye konuştu.

Okan Buruk, 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da yapacakları rövanş maçına daha hazır çıkacaklarını dile getirerek, "Genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama tabii ki yüzde 100'ümüzde değiliz. Rakibimiz 23 lig maçı, Avrupa kupası karşılaşmaları oynadı. Bize göre fiziksel olarak daha hazırlar. İlk maç bizim için önemli bir antrenman oldu. İkinci maça fiziksel ve psikolojik olarak daha hazır olacağız. Lig bittikten 3 hafta sonra yeni sezon hazırlıklarına başladık. Oyuncuların da mental olarak geri dönüşleri bazen zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Cedric Bakambu'nun rövanş maçında oynayabileceği vurgulayan Buruk, "Bakambu'yu UEFA kadrosuna yazdık. İstanbul'da antrenmanlara devam ediyor. Döndükten sonra takımla antrenmanlara başladıktan sonra her şey yolunda giderse bir sonraki maçın kadrosunda olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Cheburin: "Çok enteresan bir karşılaşma oldu"

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin ise ilginç bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü yapacakları maçın zorlu geçeceğini aktaran Cheburin, "Hem oyun hem de skor açısından çok enteresan bir karşılaşma oldu. İki takım da çok net pozisyonlara girdi. Çok iyi çıkışlar yaptık ama maalesef birçok pozisyonu kullanamadık. Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu öğrendik. Kendimizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi biliyoruz. Bu karşılaşma 2-2 bitti ama bir sonraki maç daha da zor olacak." diye konuştu.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Cheburin, "Galatasaray çok ciddi bir takım. Hazırlık ve bilgi toplamamız için zaman vardı. Bu maç için iyi hazırlandık. Kazanmak için fırsatlar yakaladık ama müsabaka 2-2 bitti. Rövanş maçı öncesi her şey yeniden başlıyor. Dün sahada isimlerin değil takımın oynadığını söylemiştim. Bugün bunu gördük. İkinci maçta elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.