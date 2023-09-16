Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçında kadroda değişiklik yapmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Samsunspor karşısında kadroda değişiklik yapmadı. Yeni transferler Ziyech, Ndombele ve Sanchez ise ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Samsunspor karşısında değişiklik yapmadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Samsun karşısında değişiklik yapmadı.

Ziyech, Ndombele ve Sanchez ilk kez maç kadrosunda

Galatasaray'da yeni transferler Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Transfer olduktan sonra milli takım kampında olduğu için takımla çalışamayan Davinson Sanchez sadece dünkü antrenmana katılmıştı. Özel programını tamamlayan ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Wilfried Zaha ise karşılaşmanın kadrosunda bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Davinson Sachez, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

Tribünler doldu

İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Samsunspor mücadelesinde de tribündeki yerini aldı. RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarla maça hazırladı.

Samsunspor taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi. - İSTANBUL