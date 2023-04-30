Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Şampiyonluğa en yakın takım biziz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Şampiyonluğa en yakın takım biziz. Ben bu anlamda rahatım. Geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde bir baskı yok. 4 maçı kazanarak şampiyonluğa yürüyeceğiz' dedi.

"1-1 sonrası oyunumuz değişti. Fazla uzun top yaptık. Maçın başında rahat gidiyorduk. 1-1 sonrası rakip öne çıktı. Rakibimiz de uzun oynadı. Biz de alıp uzun oynadık. Biraz ikinci topa döndü ilk yarı. Bu benim istediğim bir oyun değildi. Bugün bireysel olarak da başarısız olduğumu düşünüyorum. Bireysel oyunda da oyuncuların özgüveni yüksek değildi. Bu da uzun topa itmiş olabilir. Savunma anlamında iyi işler yapmadık. Daha iyi şeyler yapabilirdik."