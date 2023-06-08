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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına...

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına çıkardı. Bu çok önemli ve değerliydi"

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Spor Haberler

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