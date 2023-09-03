- Okan Buruk : "Yeni transferler için çalışmalarımız devam ediyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"Oyun olarak da, disiplin olarak da konsantrasyon olarak da iyi günümüzdeydik"

GAZİANTEP - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun olarak da, disiplin olarak da konsantrasyon olarak da iyi günümüzdeydik" dedi. Buruk, transferin son günlerine doğru çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Bu maçın ardından Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 4. maçında 4. mağlubiyetini aldı. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maç bizim açımızdan güzel bir şekilde bitti"

Deplasmanda net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Buruk, "Geçen yıl buraya deprem nedeniyle gelememiştik. Tekrardan geçmiş olsun ve başsağlığı mesajlarımı ve dileklerimi iletmek istiyorum. Rakip bugün 3'lü savunma başladı sonra savunmada 5'liye döndüler. Maç içerisinde de farklı dizilişler denediler. Biz de özellikle top bizdeyken doğru işler yaptık. Maç içerisindeki hareketliliğimizle birlikte pozisyonlara girdik. Erken gol bulduk, maçın hemen başında da bir golümüz sayılmadı. Golden sonra da pozisyonlarımız vardı. İlk yarım saat rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarının sonuna doğru rakip kalemize daha çok gelmeye çalıştı. İkinci yarıda da özellikle 2. golden sonra maçı bitirebileceğimiz düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu ve ikinci golü, sonrasında da üçüncü golü bulduk. Maç bizim açımızdan güzel bir şekilde bitti. Oyun olarak da, disiplin olarak da konsantrasyon olarak da iyi günümüzdeydik. Oyuncularımızı bu anlamda kutluyorum. Her geçen gün bir arada oynadıkça takımın gelişimi, fiziksel, taktiksel ve birbirine alışma durumu artıyor. Bugün genel olarak baktığımızda oynayan, giren, çıkan yani her oyuncu iyi bir performans gösterdi. Bundan sonraki haftalarda Gaziantep takımına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni transferler için çalışmalarımız devam ediyor"

Transfer çalışmaları ve takımdan ayırılması muhtemel oyuncularla ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Oliveira'nın iki gün önce kasığında ağrı oldu. Dün zorlamaya gerek olmadığını konuştuk ve o yüzden buraya getirmedik. Transfer konusunda yönetimimiz her türlü çabayı veriyor. Özellikle Avrupa'da transferin kapanması ve yüksek fiyatlar bekleme nedenlerimizden biriydi. Şampiyonlar Ligi'ne katılarak önemli bir bütçe elde ettik. Bu bütçeyi de kullanma şansımız oldu. Her şey planlı gidiyor. Geçen yılki kadromuzu koruduk, bu sene de önemli transferler yaptık. Son günlerde de bu anlamda yeni transferler için çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir takımız, çok fazla iyi oyuncumuz var ve yine katkı verecek oyuncularla hem Avrupa'da hem ligde en iyi mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.