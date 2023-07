Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Zalgiris Vilnius maçı sonrası, "Maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. İkinci maçta kalitemizi ortaya koymalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok hata yaptıklarını belirterek, "Maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Net pozisyonlarımız oldu ama bunun yanında savunmada çok hata yaptık. Bu kadar çok pozisyona girerken bu kadar net pozisyonlar da rakibe vermemiz bizim için tabii ki eksi. Bu anlamda hem takım hem de merkezindeki oyuncularımızın bugün performanslarını kastediyorum. Geçmişe göre en güçlü olduğumuz yerdi. İki gol yedik. Yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlardan da iyi savunamadığımızı bugün gösterdik" diye konuştu.

"Kalitemizi ortaya koymalıyız"

İkinci maçta daha dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Okan Buruk, "Biraz daha sakin olmamız lazım. Biraz kalitemizi ortaya koymamız gerekir. 2-1 sonrası da aynen yine üçüncü gol atmak için yine şanslar geldi. Maçın geneline baktığımızda takımın kalitesini bugün ortaya koyması gerekiyordu. Tabii sentetik saha. Avrupa kupası maçı ortamı; tabii ki bunlar ve bir sürü şey etken ama Şampiyonlar Ligi ön eleme oynuyorsak ikinci maçta çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çok daha kalitemizi, üstünlüğümüzü ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Rövanşa iyi hazırlanmamız gerekiyor"

Rakip takımla ilgili de görüşlerini belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Rakip her an tehlike oluşturabilecek bir takım. İkinci maçta da aynı şeyler olacak. Bizim o maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Her türlü ikinci maça kalacaktı ama maçı 2-1 kazanmış gibiyken 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü" diye konuştu.

"Angelino'nun önemli bir şeyi yok"

Okan Buruk, Angelino'nun sakatlığı ile ilgili olarak, "Bir kramp girdi. Yani önemli bir şey yok gibi gözüküyor. Sadece bir kramp girmesi ve yorgunluk oldu. Onun için önemli bir şey yok" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL