Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kopenhag maçında 4 değişiklik yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, hafta sonunda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Kopenhag karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha'yı sahaya sürdü.

Galatasaray, önemli maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

Sanchez formasına kavuştu

Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla formasına kavuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçlarında forma giyememişti.

Teknik direktör Okan Buruk, tedavisi tamamlanan Sanchez'e Kopenhag maçında ilk 11'de görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Hakim Ziyech ise maça yedekler arasında başladı.

Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e destek

Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.

Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Parken Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Bu arada stadı dolduran Kopenhag taraftarları da bir tribünde koreografi yaptı.

Gençlik Ligi maçını 6-0 kaybetti

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta Kopenhag'a 6-0 yenildi.

Kopenhag'daki Valby Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ekibinin gollerini Bidstrup, Tchicamboud (2), Chiakha, Nemeth ve Risnaes attı.

Galatasaray'ın üçüncü bitirdiği grubu Kopenhag lider tamamladı.