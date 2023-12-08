Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kopenhag maçı öncesi kazanmak istiyorduk, moral oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kopenhag maçı öncesi kazanmak istiyorduk, moral oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir maç bekliyorduk. Rakibimizin hoca değişikliği, bu maça hoca olmadan çıkmak da bazen takımları ekstra motive edebiliyor. Maça iyi başladık. 2-0, iyi oyun ve top bizdeydi. Maçın büyük bölümünü etkili oynadık. İlk yarı sonunda penaltı sonrası rakibimize cesaret geldi. Bu bölümlerde çok net pozisyonlar yakaladık, kaçırdık. 3. golü bir türlü bulamadık. Bu bölümde rakibimize de pozisyonlar verdik. Yusuf'un geçişlerde etkili olacağını biliyorduk. Genel olarak maç içerisinde girdiğimiz pozisyonlar, gol beklentimiz, ceza sahasında topla buluşma, birçok şeyde önemli sayıya ulaştık. Maçın sonunda 3-1'lik galibiyet. Kopenhag maçı öncesi kazanmak istiyorduk, moral oldu. Günün sonunda lideriz. Hafta sonundaki maçları bekleyeceğiz. Galatasaray'ın özellikle kendisi sahasındaki dominant oyunumuzu bugün de ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ederim" şeklinde konuştu.

"Barış'ın sol bekte olumlu şekilde oynadığını ve ihtiyacımızı karşıladığını söyleyebilirim"

Karşılaşmada sol bek oynayan Barış Alper Yılmaz'ı gelecekte de bu pozisyonda oynatmayı düşünüp, düşünmediğiyle ilgisi soru üzerine Buruk, "Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz. Milli takımda aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Sol bekte Ferdi var, 10 numaradan o pozisyona geldi. O yüzden bu örnekleri görüyoruz. Bunun için zaman da lazım. Oyuncunun bu rolü kabul etmesi, oynadıkça da daha iyi hale gelmesi bizi sevindirir. Barış da bu potansiyel var. Fiziksel olarak herkesle başa baş oynayabilecek bir oyuncu. Tecrübe lazım. Ligin en formda sağ kanat oyuncusuna karşı oynadı, Yusuf'a karşı. 2-3 tane hataları oldu. Bizim de o bölgede Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Barış'ın olumlu şekilde oynadığını ve ihtiyacımızı karşıladığını söyleyebilirim" diye cevap verdi.

Sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Zaha'yı oyunun bir bölümde oynattık. Öyle planlamıştık. Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'i ise önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Pazar günkü idman bize yolumuzu gösterecek. İki oyuncu da oynamak istiyor. İnşallah ikisinden de faydalanırız. Bizim için çok önemli ve değerli oyuncular" ifadelerini kullandı.

İspanyol sol bek Angelino ile konuştuğunu belirten Okan Buruk, "Süper Lig'de yerli oyuncu ile oynamak istediğimizi paylaştık. O da bunu dinliyor. Ekstra çalışmalar da yaptık hafta içi. Bu anlamda olumlu reaksiyon veren birisi. Kazım genç bir oyuncu. Oynadıkça gelişecek. Hep süre vermeye de çalışıyoruz. Daha iyi olduğu sürece yine ona şans vereceğiz. Barış'ın geçen haftaki savunma ve hücum performansı da bu hafta Barış ile başlamaya itti" açıklamasında bulundu.

"Icardi'nin performansından memnunum"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin performansından memnun olduğunu ifade eden Buruk, "Geçen sene Icardi'nın yavaş yavaş yükselen performansı vardı. Bu sene hem sezon başını yapmadı hem de yaşadığı sakatlık, üst üste maçlar oynadı. Ben çok memnunum. Önde baskısını yapıyor. Bütün takımlar artık iki stoperi Icardi'nin yanından ayırmıyor. Bu da bizim için avantaj oluyor. Bu markaj, diğer oyuncuların alan bulmasını sağlıyor. Icardi'nin performansından memnunum. Gol attı, asist yaptı. Hep iğne ile oynadı, antrenman yapamıyordu. İğnesiz antrenmanlara başladı. Bence Icardi'nin performansı her geçen gün artacak" diye konuştu.

İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak oynayan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun takıma geri döneceği ile ilgili çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Biz de onu basın ve sosyal medyadan okuduk. Nicolo orada oynuyor. Orada belli bir süre alıyor. Onunla ilgi bir gelişme olacak mı bilmiyorum. Şu anda kadar bu konuyla ilgili bize gelen bir gelişme olmadı. Premier Lig'e isteyerek gitti" dedi. - İSTANBUL