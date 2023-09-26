Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İstanbulspor maçında 5 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında 5 değişiklik yaptı. Kaan Ayhan bu sezon ligde ilk kez 11'de görev aldı. Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş ve Hakim Ziyech ise maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Başakşehir maçına göre İstanbulspor karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Kaan Ayhan bu sezon ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın defans oyuncusu Kaan Ayhan bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı. Ayhan daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Olimpija Ljubljana karşılaşmasına da 11'de başlamıştı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Süper Lig'de de 4 olmak üzere 8 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

4 futbolcu kadroda yok

Galatasaray'da Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, maç tarihinden sonra transfer edildiği için TFF Futbol Müsabaka Talimatı gereği kadroya yazılamadı. Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan Kazımcan Karataş da kadroda yer almıyor. Hakim Ziyech ise dinlendirildiği için maç kadrosunda bulunmuyor.

Galatasaray, İstanbulspor maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Cedric Bakambu yedek bekledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarları takımlarını İstanbulspor deplasmanında da yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki müsabaka öncesinde taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarını karşılaşmaya hazırladı. - İSTANBUL