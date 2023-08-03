Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk maçta da aynı pozisyonları vermiştik

Nemli havanın takımı etkilediğini söyleyen Buruk, "Bazı oyuncular hazır geldi, bazıları geç katıldı. Birçok oyuncunun durumu farklı. Fiziksel olarak daha çabuk hazırlanan, daha geç form tutan oyuncularımız var. 2 resmi maç oynadık. Bir sonraki maçta daha da iyi, güçlü olacağımızı düşünüyorum. Nemli bir havada oynadık. Ben bile saha kenarında inanılmaz terledim. Nemli hava oyuncuların hızını engelledi. Sakatlıktan çıkmış ve takıma geç katılmış oyuncular için de bu süreç devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor