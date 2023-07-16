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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Icardi'nin ailevi problemi var

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin ailevi bir problem yaşadığını ve en kısa zamanda takımda olmasını istediğini söyledi. Ayrıca transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kadroyu zenginleştirmek istediklerini belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önümüzdeki hafta daha net şekilde belli olacak. Icardi, ailevi bir problem yaşadı. En kısa zamanda gelip takımda olmasını isterim ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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