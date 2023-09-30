Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Galatasaray her maçı kazanmak için oynar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacakları maç için yaptığı açıklamada, 'Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmanın dışında başka bir düşüncemiz olmaz' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacakları maç için yaptığı açıklamada, "Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmanın dışında başka bir düşüncemiz olmaz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün maç öncesi planımız, oyuncularımın maç içerisinde özverileri, konsantrasyonu iyiydi. Hem hücumda hem savunmada doğru oynadık. Hücumdaki verilerimiz çok yüksekti. Onun yanında da Ankaragücü kalecisi Bahadır'ı tebrik ediyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Skorun büyümesini net bir şekilde engelledi. Diziliş anlamında Kerem'i forvet arkasında kullandık. Zaha'yı ilk kez 11'de kullandık. Oyuncularımız için uzun vadeli oyunlar bizim için çok önemli. Zaha önemli performans verdi. Maçın genelinde oynayan, oyuna giren aynı performans gösterdi. Taraftarlarımız her zamanki gibi bizim atak ve savunma yaptı. Güzel bir gece geçti. 1-0 geriye düştük. 1-0'dan da maçı çevirdik. Çok daha farklı olabilirdi. Bugün bir sürü rekor kırdık. Bu sezon için önemli sayılara ulaştık. Amacımız, bundan sonraki maçlar için üstüne giderek daha iyisini yapmak. Biraz yorgunluk oldu. 3 gün sonra çok önemli Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Onun biraz yorgunluğumuz fazla oldu. Moral yanı bizim için daha önemli olacak" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Manchester United maçıyla ilgili ise Buruk, "O maçla ilgili planımızı yapacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmanın dışında başka bir düşüncemiz olmaz" açıklamasında bulundu.

"Kaan'ın performansından memnunum"

Maçta 11'de görev alan Kaan Ayhan'ın performansından memnun olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kaan Ayhan-Davinson ikilisini Başakşehir maçında Kazımcan sakatlandığında görmüştük. Abdüllerim, Kaan iyi bir ayağa sahip. Abdülkerim'i dinlendirmek istedik. Kaan'ın performansı toplu ve topsuz oyunda olumluydu. Geriden oyun kurmak istiyorsanız Kaan burada önemli oluyor. Kaan'ın performansından memnunum" açıklamasında bulundu.

Forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun çalışmasında memnun olduğunu belirten Okan Buruk, bundan sonraki maçlara uzun süreler vereceğini söyledi.

Ankaragücü'nün iyi bir takım olduğunu aktaran Buruk, "İyi bir oyuncu grubuna sahip. Tehlikeli oyuncular var. Bugün ekstra bir oyun oynadığımız için Ankaragücü'ne fırsat vermedik" dedi.

"Amacımız kendi oyunumuzu orada ortaya koyabilmek"

İngiliz ekibi Manchester United'ın çok önemli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Sert bir maç olacak. Deplasmanda Manchester United ile oynayacağız. Bugün kaybettiler, ne kadar moralsiz olsalar da yine önemli kadroya sahipler. Amacımız, kendi oyunumuzu orada ortaya koyabilmek. Bugün kazanmak moral oldu. Birkaç oyuncumuzu erken gol bulsaydık, dinlendirme anlamında iyi olurdu. Maçın sertliği seviyesi anlamında, Şampiyonlar Ligi ile Türkiye liginde oynamakla büyük fark oluyor. Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında çok fazla yorgunluk oluyor. Türkiye ligi ile Şampiyonlar Ligi arasındaki en büyük fark da tempolar oluyor" şeklinde konuştu.

Manchester United maçı öncesi son antrenmanı İstanbul'da yapacaklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "En doğrusu o. Çünkü tek bir antrenman yapacağız. Çünkü yarın rejenerasyon antrenmanımız var. Öbür gün kısa taktik idmanı yapabileceğiz. Taktik antrenmanı da statta yapamıyorum. Orada kameralar var. Normal kameralar çıksa da statlarda kameralar var. Kısa da olsa taktik idman yapabileceğiz. O yüzden Florya'da yapacağız. Orada basın toplantısını yapacağım. Gruptaki bütün takımlar bunu yapıyor. Antrenmanı yapıp, seyahat ediyor. Tek bir gün olduğu için mantıklı olan bu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL