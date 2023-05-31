SPOR Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Çok mutluyum, gururluyum

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Alper ŞAŞMAZCanberk ÖZTÜRKANKARA, (DHA)-

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta mücadelesinde Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nün 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine 2 maç kala 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÇOK UZUN BİR YOL YÜRÜDÜK, BUGÜN FİNALİYDİ

Maçtan önce karşılaşmanın zor olacağını ve Ankaragücü'nün güçlü bir camia olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Özellikle ilk yarı pozisyonlara girsek de golü erken bulsak da yediğimiz gol, devamında verdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarıda özellikle 3'üncü gol ve 4'üncü golle doğru bir şekilde maçı bitirdik. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun bir yol yürüdük. Bugün bunun finaliydi. Bunu kazanarak Galatasaray taraftarını, beni, başkanımızı, yönetimi, tüm camiayı mutlu ettikleri için öncelikle sahnede olan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim için çok önemli çok değerli. Bunu da net bir şekilde gösterdiler. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kupayı Ankara'da kazanmak çok önemli. 30 Mayıs 1993'te burada futbolcu olarak ilk şampiyonluğumu yaşamıştım. Tam 30 yıl sonra Galatasaray teknik direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Bu anlamda çok mutluyum, gururluyum. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Dinleneceğiz ve oynayacağımız derbiye hazırlanacağız. Onu da en iyi şekilde bitirip ligi bu şekilde tamamlamak istiyoruz dedi.

Şampiyonluğu oğlu için çok istediğini ifade eden Buruk, maçta Mauro Icardi'nin kulağına fısıldayarak teşekkür ettiğini ve Icardi'nin Galatasaray'ı sahiplendiğini sözlerine ekledi. Buruk, açıklamalarının ardından basın toplantı salonuna gelen futbolcularla şampiyonluğu kutladı.

GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ

Okan Buruk'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023