Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor