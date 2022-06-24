Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk... - Haberler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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