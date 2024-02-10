Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında aynı 11'i tercih etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında değişiklik yapmadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech ile milli takımıyla Afrika Kupası'nda olan yeni transfer Serge Aurier kadroda bulunmuyor.

Buruk son 3 maça aynı 11 ile başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmaya aynı 11 ile çıktı. İç sahadaki Gaziantep FK ve deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçlarında aynı 11'i kullanan Buruk, Samsunspor karşısında da bu 11'i bozmadı.

Derrick Köhn yedeklerde

Galatasaray'ın Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Alman sol bek Derrick Köhn, Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna alındı. Yeni takımıyla tek idman yapan Köhn mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşılaşmasına; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Tete, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius bekledi.

Tribünler doldu

İç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçında da tribünleri doldurdu. RAMS Park'taki mücadelede takımlarının yanında olan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarıyla maça hazırladı. - İSTANBUL