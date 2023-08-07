Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve oyunculardan Dries Mertens, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, rakiplerinin daha çok maç yaptığını belirterek, "6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum"

Karşılaşmaya takımın iyi hazırlandığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum" açıklamasında bulundu.

"Rashica'nın kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz"

Galatasaray'ın teknik patronu Buruk, Rashica transferiyle ilgili bir soru üzerine, oyuncunun geçen sene iyi işler yaptığını ifade ederek, Rashica'nın kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süre devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz Rashica" cevabını verdi.

Okan Buruk, Icardi'nin geç katıldığını ancak oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldığını da sözlerine ekledi.

Mertens: "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Dries Mertens ise, zor bir maç olacağını belirterek, "İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz" dedi.

Belçikalı oyuncu, 36 yaşında olduğunu ifade ederek, "Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL