Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AA Spor Masası'nın konuğu oldu (2) Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un Spor Toto Süper Lig ile ilgili açıklamaları hakkında "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye ligini değersiz bulması komik geliyor." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olan Okan Buruk, Nef Stadı'nda AA muhabirlerinin sorularını cevapladı.

Spor Toto Süper Lig'in sportif gerçekliğinin olmadığını öne süren Jorge Jesus'un açıklamalarına cevap veren Okan Buruk, "Okan hoca hakemlerle ilgili konuşuyor, bakın Jesus hiç konuşmuyor' diyorlardı. Daha sonra işin rengi değişti. Jorge Jesus, çok fazla lig görmüş bir teknik adam değil. Icardi, Zaniolo, Mertens veya Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan oyuncular veya görev yapan teknik adamlar değerlendirse bir nebze anlarım ama Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan'da görev yapan, Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye ligini değersiz bulması komik geliyor." ifadelerini kullandı.

Değerli bir lige sahip olduklarını kaydeden Okan Buruk, "İyi oyunlar çıkıyor. Buna Fenerbahçe'nin Sevilla maçlarındaki başarısını da katabiliriz. İki maçı da kazanabilecek şekilde oynadı. Sonrasında Sevilla, Avrupa Ligi'ni kazandı. Ligde bu puana ulaşmış bir takımın başarılı bir performansı var. Ligle ilgili sadece Jesus özelinde okumamak lazım. Gelen yabancı hocalar her zaman Türkiye'yi küçümsemişlerdir. Hiçbiri de başarılı olamamıştır. Son 16 şampiyonlukta da Türk teknik adamlar var. Kendi içimizde de başarılar küçük görülmüştür. Bunu da kırmamız gerek. 'Yurt dışından kim gelecek? Oradan kimi alalım? Sonra Türkiye'deki hocalara bakarız' yaklaşımı var. Bu Türk futbolunun yaralarından biridir." diye konuştu.

Kalite ve oyun olarak birçok ligi izlediğini ifade eden Buruk, "Premier Lig'i farklı bir yere koymak gerekiyor. İspanya bile eski havasında değil. İtalya'yı takip ediyorum ama aynı zevki vermiyor. Almanya ligi de aynı. Premier Lig hepsinin dışında. En iyi oyuncu, teknik adamlar, hakemler ve en fazla para orada. Türkiye ligi de Avrupa'daki değerli ve önemli liglerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

"Icardi ve Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadroya katmak istiyoruz"

Kadrolarını korumayı hedeflediklerini belirten Okan Buruk, "Bazen önemli teklifler geliyor. Bazen oyuncular ayrılmak istiyor. Ligi uzun süre aynı 11 ile devam ettirdik. Icardi ve Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadroya katmak istiyoruz. Onlar bizim ilk hedeflerimiz. Avrupa maçları çok erken başlıyor. En iyi kadroyla orada olmamız gerekiyor. Transferleri hızlı bir şekilde oraya yetiştirmemiz gerekiyor. En büyük sorunlardan biri, ön elemelerin kadro oluşmadan oynanmasıdır. Bunu yaşamak istemiyoruz. En hazır kadroyla başlamalıyız ki eleme turlarını geçelim." ifadelerini kullandı.

İstedikleri oyuncular olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü kaydeden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Geçen seneden çok daha avantajlıyız. Transfer işi, zor bir iş. Her istediğiniz oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Premier Lig'deki bir oyuncunun ilk tercihi, Premier Lig'den bir takım oluyor. Verdikleri kararlar bazen zaman alıyor. Geçen sezon Torreira ilk istediğim oyuncuydu ama 15 milyon avrolardan bahsedilirken bir ay sonra daha uygun bir rakama kadromuza kattık. Bu tür geciken transferler de oluyor. İstediğimiz mevkiler için çalışmamız var. Her mevkiyle ilgili çalışma yaptık. Yarın ayrılan olur, transfer teklifi gelen olur. Bazen elinizde olmuyor." diye konuştu.

"Suudi Arabistan rüzgarı, futbolu nasıl etkileyecek bilemiyoruz"

Takıma katkı sağlayacak, önemli oyuncular almak istediklerini aktaran Okan Buruk, "Sadece isim olarak değil, çok yetenekli genç oyuncu da alabilirsiniz. Camiayı heyecanlandıracak transferleri yapmak istiyoruz. Bütçe olarak bizi rahatsız etmeyecek oyuncular almayı hedefliyoruz. Şu anda bir Suudi Arabistan rüzgarı var. Bu, futbolu nasıl etkileyecek bilemiyoruz. Yüksek rakamlara transferler başladı. Daha önce Çin futbol piyasasını etkilemişti. Youri Tielemans, tabii ki çok iyi oyuncu. Herkesin isteyebileceği bir oyuncu ama özellikle Suudi Arabistan, bütün oyuncuların kafasında oluşmuştur." şeklinde görüş belirtti.

Kadrodaki Türk oyuncu sayısının iyi olduğunu aktaran Buruk, "Son maça ilk 11'de 5 Türk ile çıktık. Yunus kenardan 6. Türk olarak geldi. Önümüzdeki sene bu oyuncularla devam etmek istiyoruz. Altyapımızdan 10-12 oyuncu, A takım antrenmanlarına çıktı. Onları takım içerisinde tuttuk. Baran, Hamza, Efe, Ali, Caner gibi oyuncular oynadı. Kendi akademimizden oyuncuları da takıma sokmak istiyoruz. Taylan, Emre, Mustafa Muhammed, Morutan, Cicaldau kiradan dönecek. Bu oyuncuları geldikten sonra değerlendireceğiz. Şu an forvette Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis ayrıldı. Farklı bir şey çıkmazsa Muhammed'i değerlendirmek istiyoruz." yorumunda bulundu.

"Hedefimiz Avrupa"

Galatasaray'ın gelecek yılki hedeflerinden bahseden Okan Buruk, "Hedefimiz Avrupa. Galatasaray'ı tekrar Şampiyonlar Ligi'nde görmek birinci hedefimiz. Devamında lig başlıyor. Hedefimiz tekrar ligde şampiyonluk. Türkiye Kupası var. Bu sefer üç kulvarda daha yoğun bir tempo olacak. Kadro genişliği olarak da doğru planlamamız gerekiyor. Hedefimiz Galatasaray'ı bundan önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa'da başarılara sürüklemek." değerlendirmesini yaptı.

"Hakemlerimize destek olmamız lazım ama onların da gelişimi şart"

Türkiye'de hakemlerin çok tartışıldığını aktaran Okan Buruk, "Net hatalar yapıldıkça çok fazla tartışılır oldu. Nedeni sadece kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, taraftara bağlayamayız. Hakemlerimize destek olmamız lazım ama onların da gelişimi şart. Gelecek sene inşallah daha iyi olacaklardır. Federasyonun iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu çok önemli. Uzun vadede bir şeyler yapılıyordur tabii ki ama çok kısa vadede hakemleri rahat ettirecek yol bulmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda derbileri yönetmeye aday en az 3-4 hakemin çıktığını belirten Buruk, "Bu sene bunların sayısının azaldığını düşünüyorum. Genç hakemlerin de havuza katılmasını umuyorum. Hatalar yapıldıkça canınız yanıyor. Takımlar, canları yandığı için bağırıyor. Bir maçta yaşadığınız net hata, 3 puanı alıp götürüyor. Büyük zararlar veriyor. Hakemlerin daha çok çalışması, daha çok kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Avrupa'daki hakemler kendilerine daha çok güveniyor. Maçlara daha hakimler. Bu kadar çekişmeli ligde hakem hataları her zaman tartışılacak. Telefondan net şekilde gördüğüm şeyi VAR hakeminin görmemesi bize garip geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübüme teşekkür ediyorum, maddeyi kullandılar"

Geçen sene sözleşmesiyle ilgili hiçbir detaya bakmadığını da vurgulayan Okan Buruk, "Sözleşmede artı bir uzatma opsiyonu varmış. Kulübümüz bunu kullandı. Tekrar oturup sözleşmeyle ilgili konuşacağız. Erden Bey'le görüşmüştük. Şampiyonluk sonrasına bırakıp detayları görüşmek istediğimizi konuşmuştuk. Kulübüme teşekkür ediyorum, maddeyi kullandılar. Ben de burada olmak istiyordum. Hep beraber bu başarıların devam etmesini istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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