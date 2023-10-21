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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a doğum günü sürprizi

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Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a basın mensupları tarafından doğum günü sürpriz yapıldı.

- Okan Buruk'a sürpriz doğum günü

İSTANBUL - Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a basın mensupları tarafından doğum günü sürpriz yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından geçtiğimiz günlerde 50. yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a basın mensupları tarafından sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı. Basın toplantısının bitmesinin ardından Buruk'a sarı-kırmızı pasta hediye edildi. Okan Buruk pastadaki mumları üfledikten sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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