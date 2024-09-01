Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 3 maç, 9 puanla yolumuza devam ediyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, takımın hedefinin dinlenmek ve transferleri tamamlamak olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "3 maç, 9 puanla yolumuza devam ediyoruz. Araya bu galibiyet ile girmek önemliydi. Bundan sonraki hedefimiz hem dinlenmek hem de ayın 4'üne kadar transferleri tamamlamak. Sakatlıklardan dönen oyuncularımızla kadromuz daha net ortaya çıkacak" dedi.

Galatasaray, ligin 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sıcak bir hava, nemin olduğu ve saha zeminin iyi olmadığı bir yer. İki takım da futbol adına seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koydu. Rakibimiz cesur oynadı. Önemli bir galibiyet kazandık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 maç, 9 puanla yolumuza devam ediyoruz. Araya bu galibiyet ile girmek önemliydi. Bundan sonraki hedefimiz hem dinlenmek hem de ayın 4'üne kadar transferleri tamamlamak. Sakatlıklardan dönen oyuncularımızla kadromuz daha net ortaya çıkacak. İnşallah en kısa zamanda en iyi oyuncuları almak için ellerinden geleni yapacaklar. Benim için en önemlisi bu arayı çok iyi bir şekilde değerlendirmek" ifadelerini kullandı.

"Önümüze daha güçlü bakacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını anlatan Buruk, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oradaki baskı üzerimizdeydi. 'Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım' baskısı vardı. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Orada oynadığımız oyun bize yetmedi. Tekrar toparlanmak önemliydi. 3 günde toparlandık ve buraya geldik. Şampiyonlar Ligi'nde olmak isterdik ama Avrupa Ligi'nde 3 önemli Türk takımı sahneye çıkacak. Bu anlamda baktığımızda aynı yarış bizim için devam edecek. İlk 4 maçın 3'ünü kendi sahamızda oynayacağız. İyi başlayıp iyi değerlendirmek istiyoruz. Sadece dışarıdaki oyuncularımızın değil, içerideki oyuncularımızın da kafa karışıklıkları bittiğinde önümüze daha güçlü bakacağız. Oynamadan hiçbir maç kazanılmaz ama Avrupa Ligi de Beşiktaş, Fenerbahçe ve bizim için çok avantajlı" diye konuştu.

"MR sonucundan sonra açıklayacağız"

İcardi'nin sakatlığı hakkında da konuşan Buruk, "Icardi ile gelmeden konuştum. Topa vururken acı hissetti ama yırtık mı değil mi onu MR'dan sonra göreceğiz. MR sonucundan sonra açıklayacağız. Milli araya gelmesi de aslında bizim için avantaj oldu. En azından aradan sonra durumu iyiyse oynayabilir" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Galatasaray Okan Buruk adana Spor Güncel Haberler

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title