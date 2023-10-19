Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum gününü kutladı

Galatasaray, bugün 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından, Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü için yaptığı paylaşımda, "Bugün, altyapısından yetiştiği kulübümüzle hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Okan Hoca" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL