Ümraniyespor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bitexen Giresunspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bitexen Giresunspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

Ligin 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Dries Mertens, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligin 2. haftasında yapılan ve 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor mücadelesinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev alan ancak hafta içindeki antrenmanlarda sakatlanan Fredrik Midtsjö'den yararlanamayan Buruk, bu oyuncunun yerine Torreira'yı sahaya sürdü.

Torreira ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Arsenal takımından transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu, ilk kez geçen haftaki Giresunspor mücadelesinde forma giydi. Karadeniz temsilcisine karşı sonradan oyuna dahil olan Torreira, Ümraniyespor mücadelesiyle ilk kez 11'e girdi.

Omar ve Emin kadroda

Galatasaray'da sakatlıkları geçen savunma oyuncuları Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram maç kadrosuna alındı.

Sezon öncesi kampında sakatlanan stoper Emin Bayram ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 maçını kaçıran Norveçli sağ bek yedek kulübesinde görev bekledi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Leo Dubois ile Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı ve Hamza Akman'a 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer verilmedi.

10 binin üzerinde Galatasaray taraftarı tribünde

Galatasaray'ın konuk takım olarak mücadele ettiği karşılaşmayı 10 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.

Ev sahibi kulüp Ümraniyespor, sarı-kırmızılı taraftarlar için yaklaşık 75 bin kişilik stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar yer ayırdı. Satışa sunulan yaklaşık 25 bin misafir takım taraftarı biletinin 10 bine yakını taraftarlar tarafından alındı.

Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ile futbolcularına tezahüratlarla destek verdi.

Recep Uçar'dan da tek değişiklik

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'in yeni takımı, Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson Aires, Tomislav Glumac, Ermir Lenjani, Oğuz Gürbulak, Yonathan Del Valle, Antonio Mrsic, Durel Avounou, Onur Ayık, Adel Bettaieb kadrosuyla mücadele etti.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde ise Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Isaac Sackey, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz, Yunus Emre Mertoğlu, Geraldo, Nika Gagnidze ve Umut Nayir yer aldı.

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 2. haftada 1-0 kaybettikleri Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Geraldo'yu yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Del Valle'yi sürdü.