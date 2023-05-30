Galatasaray Taraftarlarının Şampiyonluk Kutlaması Havadan Görüntülendi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arnavutköy'de konvoy oluşturup, dev Galatasaray bayrağı ile yürüdü. Meşale yakan taraftarın sevinç kutlaması havadan görüntülendi. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından taraftarları sokağa çıkıp kutlama yaptı. Arnavutköy araç konvoyu oluşturdular. Ellerinde dev Galatasaray bayrağı ile Fatih Caddesi'ne inan vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı. Vatandaşların sevinç kutlaması havadan görüntülendi.