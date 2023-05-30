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Galatasaray Taraftarlarının Şampiyonluk Kutlaması Havadan Görüntülendi

Galatasaray Taraftarlarının Şampiyonluk Kutlaması Havadan Görüntülendi

Spor Haberleri

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arnavutköy'de konvoy oluşturup, dev Galatasaray bayrağı ile yürüdü. Meşale yakan taraftarın sevinç kutlaması havadan görüntülendi. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından taraftarları sokağa çıkıp kutlama yaptı. Arnavutköy araç konvoyu oluşturdular. Ellerinde dev Galatasaray bayrağı ile Fatih Caddesi'ne inan vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı. Vatandaşların sevinç kutlaması havadan görüntülendi.

Sarı-kırmızılı taraftarların sevinç kutlaması havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arnavutköy'de konvoy oluşturup, dev Galatasaray bayrağı ile yürüdü. Meşale yakan taraftarın sevinç kutlaması havadan görüntülendi.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile 6. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından taraftarları sokağa çıkıp kutlama yaptı. Arnavutköy araç konvoyu oluşturdular. Ellerinde dev Galatasaray bayrağı ile Fatih Caddesi'ne inan vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı. Meşale yaktı. Vatandaşların sevinç kutlaması havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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