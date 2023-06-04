Galatasaray Taraftarları Takımlarını Coşkuyla Uğurladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı bu akşam Fenerbahçe ile yapacağı derbiye coşkulu bir şekilde uğurladı. Florya Metin Oktay Tesisleri önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan taraftarlar, takımı beklemeye başladı. Fenerbahçe kafilesi de Can Bartu Tesisleri'nden stada hareket etti.