Galatasaray Taraftarları Sivas'ta Takımlarını Yalnız Bırakmadı
Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününü tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.
Sivasspor ile Galatasaray arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.
Galatasaraylı taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Galatasaray tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular. - SİVAS