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Galatasaray Taraftarları Sivas'ta Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Galatasaray Taraftarları Sivas'ta Takımlarını Yalnız Bırakmadı
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Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününü tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

Sivasspor ile Galatasaray arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Galatasaraylı taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Galatasaray tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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