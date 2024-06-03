Galatasaray Taraftarları Salihli'de Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Galatasaray Taraftarları Derneği öncülüğünde toplanan taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

102 puanla rekor kırarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın taraftarları, Manisa'nın Salihli ilçesinde şampiyonluk konvoyunda bir araya geldi. Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği öncülüğünde düzenlenen 24. şampiyonluk konvoyu Ramiz Turan Stadyumu önünden başladı. Araç ve motorlar eşliğinde Şüheda, Menderes, Atatürk ve Kurudere Caddesi'nde tur atan taraftarların konvoyu Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda son buldu.

Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar, üzerlerinde forma, ellerinde bayraklarla şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Kent Meydanı'ndaki 24. şampiyonluk kutlama etkinliği ise marşlar ve havai fişek gösterileri ile sona erdi. - MANİSA