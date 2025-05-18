Galatasaray Taraftarları Niğde'de 25'inci Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Galatasaray Taraftarları Niğde'de 25'inci Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
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Niğde'de Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden takımlarını coşkuyla kutladı. Meydanda bir araya gelen taraftarlar, meşalelerle ve tezahüratlarla kutlama yaptı.

Ali KADI/NİĞDE, NİĞDE'de Galatasaray taraftarları 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenip, şampiyonluğunu ilan etmesi Niğde'de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Galatasaraylı taraftarların Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelmesiyle başladı. Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, buradan Derbent Mezarlığı'na yürüdü. Daha sonra araç konvoyları eşliğinde Hükümet Meydanı'na geçen taraftarlar, burada şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Sarı-kırmızı bayraklarla donatılan meydanda marşlar söylenip, havai fişekler atıldı. Emniyet güçleri de kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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