Galatasaray Taraftarları Kayserispor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi
Galatasaraylı taraftarlar, Kayserispor ile oynanacak olan maç için stadyuma erkenden girdi. Sarı-kırmızılı ekibin bu maçta 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi bekleniyor.
GALATASARAYLI taraftarlar, Kayserispor maçını izlemek üzere stada erkenden giriş yapmaya başladı.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında bugün konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyeceği mücadeleye Sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi yüzlerce taraftar stada giriş yapmaya başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu mücadelede yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor