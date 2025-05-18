Galatasaray Taraftarları Kayserispor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi

Galatasaray Taraftarları Kayserispor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı taraftarlar, Kayserispor ile oynanacak olan maç için stadyuma erkenden girdi. Sarı-kırmızılı ekibin bu maçta 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi bekleniyor.

GALATASARAYLI taraftarlar, Kayserispor maçını izlemek üzere stada erkenden giriş yapmaya başladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında bugün konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyeceği mücadeleye Sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi yüzlerce taraftar stada giriş yapmaya başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu mücadelede yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.