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Galatasaray taraftarları Florya'ya akın etti

Galatasaray taraftarları Florya'ya akın etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarı ise şampiyonluğu kutlamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarı ise şampiyonluğu kutlamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla bitime 2 hafta kala 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23'üncü şampiyonluğun sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak kutladı. Tesise giden yollarda çok sayıda taraftar, araçları ile kutlamalara katıldı. Yollarda uzun konvoylar ve trafik oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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