Galatasaray taraftarları Florya'ya akın etti

SPOR Toto Süper Lig'in 36. MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarı ise şampiyonluğu kutlamak için Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.

SPOR Toto Süper Lig'in 36. MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarı ise şampiyonluğu kutlamak için Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak kutladı. Tesise giden yollarda çok sayıda taraftar, araçları ile kutlamalara katıldı. Yollarda uzun konvoylar ve trafik oluştu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023