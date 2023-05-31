Galatasaray Taraftarları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Takımı Bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın ederek takımı bekliyor.

Taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri içinde takımı bekliyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni bayram yerine çevirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Tesisin kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye giren taraftarlar, antrenman sahalarında kutlamalara devam etti ve heyecanla takımın gelmesi için beklemeye başladı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023